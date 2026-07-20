США девятую ночь подряд атаковали Иран

США девятую ночь подряд нанесли удары по территории Ирана. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что целями стали командные пункты, объекты ПВО и берегового наблюдения, морская инфраструктура, места запуска ракет и беспилотников, а также сети связи.

По данным иранских СМИ, взрывы были слышны в Тебризе, Чабахаре, Конараке, Бендер-Аббасе, Бушере и других городах. Иранские власти сообщили как минимум об одном погибшем и нескольких раненых в результате удара по военному объекту около Тебриза.

Иран продолжил ответные атаки. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах баллистическими ракетами по американским военным объектам в Кувейте, Иордании и Сирии. Кувейт сообщил, что второй день подряд атакован опреснительный завод, где возник пожар. Заявления КСИР об ударах по американской базе в Сирии независимо не подтверждены.

КСИР также заявил, что два нефтяных танкера "взорвались и были обездвижены" при попытке пройти через Ормузский пролив по маршруту у побережья Омана, рекомендованному американскими военными. Накануне британское Управление морских торговых операций сообщало о пожаре на судне у берегов Омана.

С начала нового витка боевых действий погибли как минимум трое американских военнослужащих. Двое были убиты 17 июля при иранском ударе по авиабазе в Иордании.

CENTCOM сообщило, что на месте также обнаружены неопознанные останки, которые могут принадлежать ещё одному американскому военному, считавшемуся пропавшим без вести. Ещё один военнослужащий погиб 18 июля на севере Ирака при обезвреживании боеприпаса со сбитого иранского беспилотника.

По данным The Washington Post, администрация США рассматривает расширение военной операции, а Пентагон перебрасывает в регион дополнительные самолёты. При этом источники издания предупреждают об истощении запасов ракет для систем ПВО и дальнобойных боеприпасов, повреждении военной инфраструктуры и сложностях с переброской дополнительных сил.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к дипломатическому урегулированию, но продолжит отвечать на атаки Ирана на суда и попытки контролировать Ормузский пролив. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил получение предложений от посредников и допустил возобновление переговоров при условии соблюдения национальных интересов Тегерана.