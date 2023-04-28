США добиваются выдачи российского шпиона, выдававшего себя за бразильца

США обратились к Бразилии с запросом об экстрадиции предполагаемого российского шпиона Сергея Черкасова, осуждённого в этой стране к тюремному заключению за использование фальшивых документов на имя бразильского гражданина. О запросе сообщает Washington Post, утверждается, что он был направлен 25 апреля. Министерство юстиции США утверждает, что россиянин занимался разведывательной деятельностью в Вашингтоне, выдавая себя за иностранного студента.

Москва ранее направила Бразилии свой собственный запрос об экстрадиции Черкасова. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле наркотиками. По утверждению российских властей, Черкасов был крупным наркоторговцем, поставлявшим героин из Афганистана. Россиянин признался в этом и запросил депортации на родину.

Власти Нидерландов в прошлом году выслали в Бразилию приехавшего на стажировку в Международный уголовный суд бразильского гражданина Виктора Мюллера Феррейру. Нидерландские спецслужбы установили, что бразилец на самом деле — гражданин России, работающий на военную разведку. В Бразилии его впоследствии приговорили к 15 годам лишения свободы.

Российские власти, как говорилось в расследовании Bellingcat и The Insider, в своём запросе о его экстадиции признали, что речь идёт о россиянине Сергее Черкасове. Уголовное дело, в котором его назвали обвиняемым, действительно существовало, однако адвокаты других участников схемы с контрабандой не смогли вспомнить, чтобы Черкасов упоминался в деле.

Утверждения российских властей, содержащиеся в документах об экстрадиции, создают впечатление, что власти привлекли Черкасова к существующему уголовному делу десятилетней давности, в рамках которого преследовались настоящие наркодилеры, — пишет The Insider. По мнению издания, запрос отправлен, чтобы освободить Черкасова после его выдачи Москве. Российские власти используют схему с уголовным преследованием лиц, экстрадиции которых от третьих стран требуют США, чтобы попытаться помешать такой экстрадиции и добиться их передачи России.

Власти Бразилии сообщили, что запрос США будет передан в Верховный суд страны, который обычно занимается вопросами экстрадиции. В дело может вмешаться и президент Луис Инасиу Лула да Силва. Адвокат Черкасова сказал, что его клиент заявил бразильским властям о своем желании быть экстрадированным в Россию.

Подробности обвинения в адрес Черкасова, которое выдвинуто в США, в публикации Washington Post не приводятся.