США, ЕС и Британия не признали выборы в Думу на территории Крыма

Страны ЕС, США и Великобритания не признают итоги и сам процесс голосования на выборах в Госдуму России на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств ЕС, Британии и США. В них подчёркивается, что международное сообщество считает Крым суверенной территорией Украины.

В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС также содержится осуждение участия в выборах жителей подконтрольных пророссийским сепаратистам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

ЕС, США и Британия обращают внимание на сообщения о многочисленных нарушениях на выборах в Госдуму, а также на то, что они проводились в атмосфере усиливающегося давления российских властей на гражданское общество и журналистов. В заявлении Госдепартамента прямо говорится о законах об "иностранных агентах", экстремистских и "нежелательных" организациях как об ущемляющих права российских граждан, в том числе избирательные. В результате, как считают на Западе, возможности выбора для россиян были ограничены. Страны Запада также осудили власти России за отказ пригласить наблюдателей от ОБСЕ.

О непризнании выборов в Госдуму в целом в заявлениях не говорится. Ранее Европарламент призывал ЕС не признавать итоги голосования, если оно не будет честным и прозрачным.

В Крыму проходит уже не первое голосование на российских выборах после аннексии. Результаты голосования на выборах в Думу в 2016 году в Крыму также не были признаны Западом - на практике это означало, например, то, что избранные в Крыму депутаты Думы не могли включаться в российские делегации в международных парламентских ассамблеях.

Согласно данным ЦИК после подсчёта почти всех бюллетеней, в Думу проходят 5 партий, причём "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство. Сторонники КПРФ, а также оппозиционера Алексея Навального, обвиняют власти в фальсификации итогов голосования в Москве - результаты электронного голосования заметно отличаются от итогов голосования на традиционных участках и обеспечивают победу провластных кандидатов. Сама избирательная кампания прошла под знаком гонений на сторонников Навального, которым не давали ни баллотироваться, ни агитировать за поддержанных ими кандидатов.