США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

Соединённые Штаты впервые при администрации Дональда Трампа ужесточили санкции в отношении России. Об этом было объявлено вечером 22 октября. В санкционный список внесены крупнейшие нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл". Санкции также затрагивают около 50 дочерних компаний "Роснефти" и "Лукойла".

Ранее в этом месяце эти компании попали под санкции Великобритании.

Как говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента, ограничения были введены из-за "отсутствия серьёзной приверженности России мирному процессу" в Украине.

"Сейчас самое время прекратить убийства и немедленно объявить прекращение огня. Учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, министерство финансов вводит санкции в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля", - заявил Бессент.

О грядущем ужесточении санкций стало известно 22 октября всего за несколько часов до того, как о нём было объявлено.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "долго ждал" от России практических шагов к миру, и теперь "пришло время" усилить давление на Москву.

В апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли законопроект, предусматривающий 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и сырьё, если Москва не согласится на долгосрочный мир с Украиной.

Продвижение инициативы приостановили после заявлений президента Дональда Трампа о намерении добиться урегулирования конфликта. 20 октября лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн сообщил, что рассмотрение законопроекта отложено до встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры планировались в Будапеште, но, как уточнили в Белом доме, Трамп не планирует встречу с российским лидером в ближайшее время.

Ранее в среду, 22 октября страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против России. Он может быть принят 23 октября.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что новые санкции будут включать снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, ограничительные меры против платежной системы "Мир", запрет на транзакции с компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть" и другие меры.

Россия считает западные санкции незаконными.



