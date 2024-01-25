США и Британия ввели санкции против руководства йеменских хуситов

Соединённые Штаты и Великобритания в четверг сообщили о введении санкций против четырёх высокопоставленных представителей радикального движения "Ансар Алла", известного как хуситы, которое контролирует часть территории Йемена и в последние месяцы осуществляет нападения на торговые суда в Красном море.

Среди включённых в санкционные списки – Мохаммед Нассер аль-Атифи, которого хуситы называют министром обороны в назначенном ими правительстве, а также командующий морскими силами хуситов Мухаммад Фадл Абд Аль-Наби.

В сообщении Министерства финансов США говорится, что санкции против "руководства хуситов" введены в связи с последними нападениями на суда в Красном море и Аравийском заливе в рамках программы по борьбе с терроризмом. После начала нападений на суда Соединённые Штаты вновь внесли группировку хуситов в список террористических организаций.

Хуситы, которых поддерживает Иран, начали нападать на торговые суда вскоре после начала израильской операции в секторе Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС (признана в США и ЕС террористической) на Израиль 7 октября. В январе США и Великобритания нанесли ряд ракетных ударов по объектам хуситов в Йемене. Те, однако, продолжают атаки, в том числе против американских военных кораблей в Красном море, с использованием ударных беспилотников и ракет.