США и ЕС достигли компромисса в субсидировании авиастроения

Соединенные Штаты и Европейский Союз достигли компромисса в 17-летнем споре из-за субсидирования авиаконцернов. Вашингтон согласился при определенных условиях приостанавить на пять лет действие пошлин в отношении Европы. Пошлины были санкционированы Всемирной торговой организацией - за несправедливые субсидии для компании Airbus - крупнейшего производителя самолетов и основного конкурента американского концерна Boeing.

Компромисс достигнут ради объединения усилий в противодействии нерыночному поведению Китая в секторе авиастроения.

Европейские лидеры во вторник тепло приветствовали Байдена, который сменил курс в отношениях с ЕС после четырех непростых лет президентства Дональда Трампа, говорится в публикации "Голоса Америки". За эти минувше четыре года трансатлантические союзники столкнулись с пошлинами на вино и сыр, с критикой по поводу их недостаточного вклада в оборону и финансирование НАТО.

Неурегулированными остались трансатлантические споры по пошлинам на сталь и алюминий.

На саммите было решено создать Совет США-ЕС по торговле и технологиям.

Вашингтон и Брюссель также открывают диалог на тему "Россия, киберпроблемы и миграция", сообщает Белый дом. В ходе переговоров во вторник также обсуждались такие темы, как борьба с пандемией коронавируса и изменением климата.

США и ЕС подтвердили поддержку инициативы COVAX для обеспечения равного доступа к вакцинам против коронавируса.

Что касается изменения климата, Соединенные Штаты и ЕС заявили, что подтвердят свою приверженность Парижскому климатическому соглашению от 2015 года, а к 2050 году намерены стать климатически нейтральными экономиками.