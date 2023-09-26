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США и ЕС готовы помочь Украине провести неотложные реформы

Президент Украины Владимир Зеленский. 5 мая 2023 (архивное фото)

Соединенные Штаты предложили Украине перечень приоритетных реформ. Речь идет, прежде всего, о поддержке борьбы с коррупцией и создании условий для процветания бизнеса. Это сделает Украину благоприятной страной для иностранных инвестиций, говорится в тексте, опубликованном на сайте посольства США в Киеве.

Реформы касаются функционирования наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти. На это обращает внимание "Голос Америки", ссылаясь на публикации в украинской прессе.

Приоритетными на ближайший год названы изменения в работе министерства обороны и всех силовых ведомств Украины.

Перечень приоритетных реформ обнародован накануне заседания Многосторонней координационной платформы доноров Украины. Заседание проводится 26 сентября в Брюсселе при участии украинского правительства.

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