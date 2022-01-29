США и ЕС обсуждают санкции против банков и промышленности России

США и Евросоюз завершают работу над пакетом санкций в отношении России, который может быть введён в действие в случае российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди мер, которые, по данным агентства, точно войдут в санкционный пакет - запрет на рефинансирование суверенного долга России, санкции против ряда крупнейших банков, включая запрет на ряд межбанковских операций в долларах США, а также индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц, близких к Кремлю. В пакет также войдут меры экспортного контроля в ряде отраслей - в том числе авиационной, робототехнике, квантовой компьютерной технике, сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает Bloomberg, пока нет согласия относительно того, какие именно действия России могут повлечь за собой санкции. Ранее президент США Джо Байден и другие официальные лица говорили, что Москва может не прибегать к прямому вторжению, а дестабилизировать ситуацию в Украине иными путями.

По-прежнему обсуждаются также такие меры, как отключение России от банковской системы SWIFT. Ограничения на поставки топлива на данный момент маловероятны.

Представитель Совета по национальной безопасности США Питер Харрелл, как сообщает агентство Reuters, на днях заявил, что санкции будут направлены на российскую промышленность и финансовый сектор, а не на "простых потребителей". Как отмечает агентство, это может означать, что в санкционный пакет не войдёт ряд ранее обсуждавшихся мер вроде запрета на ввоз в Россию смартфонов и бытовой электроники. При этом тот же чиновник отметил, что финансовые санкции должны негативно сказаться на банковской системе России, на инфляции - то есть всё же ударить по карману потребителей.