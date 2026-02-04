США и Иран отменили переговоры после спора об их формате и повестке

Власти США отказались проводить переговоры с Ираном, которые планировались на 6 февраля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, решение принято после того, как Иран предложил перенести встречу из Стамбула в Оман и ограничить повестку только обсуждением иранской ядерной программы, исключив вопросы баллистических ракет, поддержки вооружённых группировок и прав человека. Представители США отклонили это предложение 4 февраля.

"Мы сказали им, что либо так, либо ничего, а они ответили: "Хорошо, тогда ничего", – заявил высокопоставленный американский чиновник в разговоре с Axios. Собеседник отметил, что если Тегеран согласится вернуться к первоначальному формату, США готовы провести встречу на этой или следующей неделе.

"Мы хотим быстро достичь реального соглашения, иначе люди начнут рассматривать другие варианты", — добавил источник Axios, намекая на неоднократные угрозы президента США Дональд Трамп применить военную силу.

Иранская миссия при ООН не ответила на запрос издания. Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану, но в конце января сообщил о начале переговоров между Тегераном и Вашингтоном, подчеркнув, что дальнейшие решения будут зависеть от их результатов.

Кроме того, Трамп в интервью NBC News заявил, что переговоры между сторонами продолжаются, но верховному лидеру Ирана Али Хаменеи "следует беспокоиться".

"Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры", – сказал Трамп.

