США и НАТО не увидели отвода войск России от границы с Украиной

США и НАТО не видят отвода российских войск от границы с Украиной. Угроза нападения России на соседнюю страну сохраняется. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили Госдепартамент Соединённых Штатов и Белый дом.

Минобороны России ранее заявило, что часть войск, принимавших участие в учениях в регионах, граничащих с Украиной и аннексированном Крыму, возвращаются к местам постоянной дислокации.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Мариуполь подчеркнул, что Киев видит лишь небольшую ротацию российских военнослужащих, но отвода подразделений не фиксируется.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе отметил, что ситуация на границе России и Украины продемонстрировала кризис с безопасностью в Европе. На заседании министры приняли заявление с призывом к Москве прекратить наращивание военной группировки вокруг Украины.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе пяти массовых захоронений местных жителей, погибших в 2014 году. Причиной, по данным следователей, люди погибли в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинской армии. Захоронения, как утверждается, были вынужденно организованы вне кладбищ из-за продолжавшихся в то время боевых действий.

Российское ведомство возбудило уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов ведения войны. По этой статье грозит до 20 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в разговоре с журналистами отметила, что российские заявления о массовых захоронениях в Донбассе могут быть дезинформацией. По словам Псаки, Вашингтон по-прежнему считает, что Россия может вторгнуться на территорию Украины в любой момент, а этому может предшествовать сфабрикованных предлог. США продолжают следить за ситуацией, сказала представитель Белого дома.

Страны Запада в связи с размещением у границ с Украиной крупной российской вооружённой группировки с конца прошлого года заявляют об опасениях, что Россия готовит нападение на Украину. Ряд СМИ со ссылкой на источники в разведке даже называли конкретные даты возможного начала вторжения, в том числе 16 февраля.

Москва отрицает подготовку вторжения. МИД России неоднократно заявлял о нагнетании истерии.