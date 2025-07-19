США и Венесуэла обменялись заключенными

Более 200 граждан Венесуэлы, депортированных из США из-за подозрений в их связях с организованной преступностью и содержавшихся в тюрьме в Сальвадоре, вернулись на родину. Это произошло в рамках обмена заключёнными: в США вернулись 10 американцев, находившихся в заключении в Венесуэле.

Как пишет Reuters, президент Сальвадора Найиб Букеле в сообщении на X сообщил, что американцы направляются в Сальвадор, откуда продолжат путь домой. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил их освобождение и поблагодарил Букеле за содействие.

Венесуэла объявила об освобождении 252 своих граждан, которые содержались в тюрьме CECOT в Сальвадоре. Их депортация из США в марте произошла после того, как президент Дональд Трамп применил закон "Об иностранных врагах" 1798 года, обходя обычные иммиграционные процедуры. Эти действия вызвали критику со стороны правозащитников и спровоцировали многочисленные судебные разбирательства в США.

Правительство Венесуэлы заявило, что все освобожденные пройдут полное медицинское обследование, а затем будут отпущены домой. Сообщается, что только у семи из них есть серьёзное криминальное прошлое.

США также объявили об освобождении в рамках обмена около 80 политических заключённых в Венесуэле, хотя местные власти упоминают только об "альтернативных" мерах пресечения. Как сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, в пятницу был освобожден бывший губернатор, оппозиционный политик Уильямс Давила, арестованный в августе прошлого года. В то же время неправительственные организации, занимающиеся защитой политзаключённых, опубликовали список из ещё 14 человек, которых, по их сведениям, также освободили.

Венесуэла отдельно отметила возвращение семи детей венесуэльских иммигрантов, которые были разлучены с родителями в Соединённых Штатах. Они прибыли на родину вместе с очередной группой депортированных из США граждан Венесуэлы.