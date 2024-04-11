США и Япония решили укрепить военные и экономические связи

В среду, 10 апреля, в ходе визита в США премьер-министра Японии Фумио Кисиды главы США и Японии объявили об инициативах, призванных укрепить оборонное и экономическое сотрудничество двух стран на фоне того, что обе страны называют агрессивными действиями Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Джо Байден заявил, что США и Япония вместе с союзниками намерены расширить систему оборонительных союзов. В частности, будет создана оборонительная структура, включающая США, Японию и Австралию. Также Япония примет участие в совместных военных манёврах с Соединёнными Штатами и Великобританией.

Помимо этого, будет рассмотрена возможность присоединения Токио к оборонительному партнёрству AUKUS, в который входят США, Австралия и Великобритания. "Это самое значительное со времени создания обновление нашего союза", – заявил Байден. Завтра, 11 апреля, Байден и Кисида встретятся с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. На беспрецедентной встрече будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности в регионе.

Говоря о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, премьер-министр Японии заявил о "твёрдой поддержке Украины" в отражении российской агрессии, поскольку она может прецедентом для действий других стран. "То, что произошло с Украиной сегодня, может случиться в Восточной Азии завтра", – подчеркнул Кисида.

На американо-японском саммите также были достигнуты договорённости о сотрудничестве в сфере космических исследований, искусственного интеллекта, полупроводников и "зелёной энергетики".

В среду вечером в Белом доме прошел государственный ужин в честь премьер-министра Японии. Это мероприятие проводится в честь ближайших союзников США