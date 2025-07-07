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США исключат "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористов

Встреча Трампа и аш-Шараа
Встреча Трампа и аш-Шараа

Администрация президента США Дональда Трампа официально сняла статус зарубежной террористической организации с сирийской исламистской группировки "Фронт аль-Нусра" (в последние годы известной под новым названием "Хайят Тахрир аш-Шам"). Об этом в понедельник сообщил Госдепартамент. Соответствующее распоряжение госсекретарь Марко Рубио подписал ещё 23 июня, ожидается, что во вторник оно будет опубликовано и вступил в силу.

Как отмечает Reuters, решение рассматривается как важный шаг на пути к снятию санкций с Сирии. Ранее о необходимости снятия санкций распорядился президент Трамп.

"Фронт аль-Нусра" ранее был тесно связан с признанной в США и других странах мира организацией "Аль-Каида". В последние годы группировка, переименованная в "Хайят Тахрир аш-Шам", дистанцировалась от "Аль-Каиды" и позиционировала себя как ведущая сила, оппозиционная режиму Башара Асада. В декабре прошлого года именно отряды этой группировки сыграли важнейшую роль в свержении Асада, а её лидер Ахмед аш-Шараа стал временным президентом Сирии. Он заявил о намерении сохранить светский характер государства и развивать отношения с Западом. Также было объявлено об интеграции вооружённых группировок в сирийскую армию. Соединённые Штаты ранее приняли решение исключить аш-Шараа из списка разыскиваемых по подозрению в терроризме лиц.

В мае нынешнего года Трамп встретился с сирийским лидером в Эр-Рияде. После этой встречи президент США заявил о необходимости снятия санкций, введённых ранее против Сирии, находившейся под властью Асада. ЕС также принял решение снять санкции против Сирии, чтобы облегчить восстановление страны после длительной гражданской войны.


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