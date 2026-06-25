Соединённые Штаты исключили из санкционного списка семь граждан России и два сухогруза. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Санкции сняли с Ивана Потанина – сына миллиардера и одного основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, а также с члена наблюдательного совета "Совкомбанка" Михаила Клюкина и Максима Смирнова и сухогрузов "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров".

Кроме того, из санкционного списка исключили Германа Белоуса, Ирину Кремлёву, Виктора Николаева и Надию Черкасову. По данным Forbes, все они бывшие топ-менеджеры ФК "Открытие" (санкции против банка были введены в феврале 2022 года).

Ранее США сняли санкции с экс-главы ФК "Открытие", бывшего министра финансов Михаила Задорнова, а также бывшего члена совета директоров ФК "Открытие" Андрея Голикова и экс-члена наблюдательного совета этой финорганизации ЕленыТитовой. Их удалили из санкционного реестра в связи с уходом с должностей в ФК "Открытие". Сам этот банк с 1 января 2025 года не существует, будучи упразднённым своим владельцем, группой ВТБ.

Из-под санкций вывели также две турецкие компании. Они подпали под вторичные санкции, скорее всего, за помощь России в обходе ограничительных мер.

О причинах исключения из санкционного списка Минфин США не сообщил.