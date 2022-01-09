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США могут запретить экспорт в РФ смартфонов и другой электроники

Дмитрий Медведев, ныне покойный Стив Джобс и айфон

Американские СМИ в преддверии переговоров между США и их союзниками и Россией публикуют - со ссылкой на источники в американской администрации - списки возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России в случае широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Сообщения публикуют, в частности, New York Times, Reuters, AP, Bloomberg и другие издания. В целом перечень возможных санкций совпадает, хотя в деталях сообщения несколько отличаются - поскольку окончательный список возможных санкций ещё не утверждён.

По данным New York Times, в частности, рассматривается такая мера, как запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведённую или разработанную в США электронику. Это может коснуться мобильных телефонов, компьютеров и бытовой техники, в том числе произведённых и в третьих странах - если они используют американские компоненты или программное обеспечение. При этом издание отмечает, что продолжаются дискуссии о том, как российские граждане воспримут такой запрет - возложат ли они за него ответственность на президента Владимира Путина или же на США и их союзников.

Речь также идёт о мерах против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы. При этом неясно, идёт ли речь об отключении всей российской банковской системы от системы SWIFT.

Также рассматриваются технологические санкции - как пишет New York Times, они могут будут направлены против "любимых отраслей промышленности Путина", в том числе аэрокосмической и оружейной. Они затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону и космические системы. Также ограничения могут коснуться инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Reuters также сообщает, что американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия. Неясно, идёт ли речь в данном случае об эмбарго на поставки российских энергоносителей за рубеж, и как к этой мере могут отнестись европейские союзники США.

Соединённые Штаты, в том числе президент Джо Байден, неоднократно заявляли, что в случае широкомасштабного наступления на Украину Россия столкнётся с "небывалыми" санкциями. Москва также признала, что США предупреждали её об этом. При этом официально не сообщалось, о каких конкретно санкциях может идти речь.

Сейчас в отношении России уже действуют как секторальные, так и персональные санкции - в связи с аннексией Крыма, поддержкой сепаратистов на востоке Украины, вмешательством в выборы в США, кибератаками, предполагаемым использованием химического оружия (покушение на Сергея и Юлию Скрипаль и Алексея Навального). При этом администрация США воздержалась, например, от жёстких санкций против газопровода "Северный поток-2".

New York Times сообщает также, что американские дипломаты опасаются того, что начинающиеся сегодня переговоры в Женеве и последующие за ними переговоры в Совете Россия-НАТО и ОБСЕ могут очень скоро завершиться безрезультатно, Россия обвинит в их провале страны Запада и перейдёт к военным действиям против Украины под предлогом обеспечения своей безопасности. "Никто не должен удивляться, если Россия спровоцирует провокацию или инцидент. А затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства" - заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Опасения США основаны на концентрации российских войск у границ с Украиной. Выдвинутые в прошлом месяце Россией требования "гарантий безопасности", включающие в себя отказ от военного сотрудничества с Украиной, по оценке Блинкена, также могут служить маневром для оправдания последующего удара против Украины - поскольку многие из требований, по его оценке, заведомо невыполнимы.

New York Times пишет также, что в США обсуждают гипотетическую возможность вооружать "повстанцев" на Украине в случае оккупации её или её части Россией. При этом представители США и НАТО давали понять, что в случае российского наступления Украина не может рассчитывать на прямую военную поддержку Запада.

При этом США выражают надежду на то, что переговоры могут принести хотя бы ограниченный успех, и на то, что Россия откажется от агрессии - в этом случае, как следует из публикаций, жёсткие санкции вводиться не будут.

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