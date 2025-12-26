США нанесли удар по группировке ИГИЛ в Нигерии

Соединенные Штаты нанесли удар по группировке ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка "целенаправленно и жестоко убивает, в основном, невинных христиан".
"Я ранее предупреждал этих террористов, что если они не прекратят истребление христиан, им придется дорого за это заплатить, и сегодня это произошло", – написал Трамп в своей соцсети Truth.
Командование вооруженных сил США в Африке заявило, что операция проводилась в координации с властями Нигерии. Это подтвердили в нигерийском МИД.
Утверждается, что удары были нанесены по лагерям ИГИЛ в штате Сокото, в результате были убиты несколько членов группировки.
Ранее агентство Reuters писало, что США с конца ноября совершают разведывательные полеты над значительной частью Нигерии.
- В начале ноября Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии из-за насилия по отношению к христианам. Он также пригрозил прекратить помощь Нигерии, если правительство страны "продолжит допускать убийства христиан".
- Президент Нигерии Бола Тинубу отверг эти обвинения. Правительство страны заявило, что вооруженные группировки преследуют как мусульман, так и христиан, а утверждения США о преследованиях христиан не отражают сложную ситуацию в сфере безопасности.