США нанесли удар по группировке ИГИЛ в Нигерии

Соединенные Штаты нанесли удар по группировке ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка "целенаправленно и жестоко убивает, в основном, невинных христиан".

"Я ранее предупреждал этих террористов, что если они не прекратят истребление христиан, им придется дорого за это заплатить, и сегодня это произошло", – написал Трамп в своей соцсети Truth.

Командование вооруженных сил США в Африке заявило, что операция проводилась в координации с властями Нигерии. Это подтвердили в нигерийском МИД.

Утверждается, что удары были нанесены по лагерям ИГИЛ в штате Сокото, в результате были убиты несколько членов группировки.

Ранее агентство Reuters писало, что США с конца ноября совершают разведывательные полеты над значительной частью Нигерии.