США не дали визу замглавы МИД России на заседание Совбеза ООН

США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Александру Алимову, который должен был участвовать в открытых дебатах Совбеза ООН. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, российскую делегацию пригласил глава МИД Китая Ван И, поскольку Китай председательствует в Совбезе ООН с 1 мая.

На 26 мая были запланированы открытые дебаты высокого уровня по вопросам укрепления центральной роли и соблюдения устава ООН. Открытые дебаты — это специальные заседания Совбеза ООН или Генссамблеи ООН, в ходе которых по ключевым вопросам могут выступать страны, не входящие в состав этих органов.

Небензя заявил, что Москва рассматривает отказ в визе "не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств", но и как "вопиющее неуважение к председательству Китая".

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США между Москвой и Вашингтоном стали более активными нежели при Джо Байдене. Спецпосланники Трампа несколько раз посещали Россию, а США временно сняли санкции с главы Российский фонд прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, чтобы он смог получить американскую визу. При этом, как заявил Небензя, случаи отказа в визах российским официальным делегациям продолжают происходить регулярно.

23 сентября 2025 года глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не получил визу для поездки в США на сессию Генссамблеи ООН. Тогда же американские визы не выдали части журналистов пула главы МИД России Сергея Лаврова, аккредитованных для освещения мероприятий Генассамблеи в Нью-Йорке.

26 марта 2026 года Слуцкий вновь сообщил, что не получил визу для поездки в США уже в составе делегации Госдумы.

9 апреля 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала вовремя визу Алимову для участия в мероприятиях ЮНЕСКО.

В том же месяце в аэропорту Аэропорт Шарль-де-Голль французские пограничники без объяснения причин задержали сотрудницу российского МИД, входившую в официальную делегацию. У неё изъяли телефон и компьютер, а представителя российского посольства не допускали к ней почти семь часов, заявили в российском дипведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия французских властей "совершенно недопустимыми" и противоречащими обязательствам Франции по Венской конвенции.