США не дают визу президенту федерации футбола Ирана

Власти Соединённых Штатов отказались выдать визу президенту Иранской федерации футбола, сообщает The New York Times со ссылкой на четверых высокопоставленных чиновников. По их данным, все 26 иранских футболистов получили визы для въезда в США для участия в чемпионате мира по футболу, который начинается на будущей неделе. Однако более 10 иранских футбольных функционеров и членов персонала национальной сборной визы до сих пор не получили, а некоторым из них, как утверждается, было отказано.

Мехди Тадж, президент иранской федерации, в прошлом был офицером Корпуса стражей исламской революции. Эта организация признана властями США террористической. При этом он уже долгие годы является спортивным функционером, а федерацию футбола возглавляет с 2016 года.

Иранское агентство Fars также подтвердило, что несколько человек из аппарата национальной сборной пока не получили визы. Посольство США в ЮАР написало в сети X, что международная федерация футбола ФИФА обязана обеспечить визы для всех гостей чемпионата.

Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде. Иран ранее подтвердил своё участие, несмотря на вооружённый конфликт с США. Первый матч иранской сборной должен состояться в Лос-Анджелесе 15 июня против Новой Зеландии.

В ночь на 6 июня, несмотря на по-прежнему действующий режим прекращения огня, США и Иран вновь обменялись ударами. Иранские военные выпустили по Кувейту семь ракет, в центральном командовании США сообщили, что шесть удалось перехватить, а ещё одна не достигла целей. Также Иран пытался атаковать дронами суда в Ормузском проливе. Американские военные ударили по береговым радарам на иранском побережье Ормузского пролива. Обе стороны обвинили друг друга в нанесении первого удара.