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США не продлили лицензию на обслуживание госдолга России

Министерство финансов США

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России проводить выплаты по обслуживанию внешнего долга. Об этом говорится в уведомлении на сайте министерства. Лицензия действовала до 25 мая.

Это означает, что впервые более чем за столетие Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу.

Решение не продлевать лицензию было принято министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что они будут минимальными. Более важно - символическое значение этого шага, который был предпринят в рамках введённых ранее санкций в отношении России за вторжение в Украину.

Ранее, 18 мая, министр финансов России Антон Силуанов в очередной раз заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях , если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена. Ранее Россия уже попыталась производить выплаты в рублях, на что держатели российских ценных бумаг не согласились.

По данным агентства Bloomberg, после 25 мая и до конца 2022 года России будет необходимо произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в почти 2 миллиарда долларов. Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт может ожидать Россию в конце июля.

Москва угрожала обращением в суды в попытке предотвратить дефолт.

Санкции, введенные Западом после вторжения России в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ).

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