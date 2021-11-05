США обещают $10 млн за сведения о лидерах группировки DarkSide

Госдепартамент США объявил вознаграждение размером до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или место проживания любого из главных участников хакерской группировки DarkSide, которую ФБР связывает с Россией. Кроме того, до пяти миллионов долларов обещано за информацию, которая поможет арестовать в любой стране участников DarkSide.

В мае хакеры из группы DarkSide атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Ей пришлось на неделю остановить работу своих сетей и выплатить хакерам 4,4 миллиона долларов в биткоинах.

В июле американское правительство предложило вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или определить местонахождение киберпреступников, атакующих американские объекты по заданию иностранных государств.

После серии громких кибератак, одна из которых парализовала работу американского трубопровода Colonial Pipeline, американские официальные лица возложили ответственность за атаки на хакерские группы, действующие с территории России. Во время американо-российского саммита в июне Джо Байден призвал Владимира Путина принять меры для прекращения их деятельности. Однако число хакерских атак из России, в том числе с использованием программ-вымогателей, не уменьшается.