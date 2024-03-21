США обвинили Apple в монополизации рынка смартфонов

США подали судебный иск против компании Apple, обвинив её в монополизации рынка смартфонов и подавлении конкуренции. Министерство юстиции США так и заявляет: компания Applе воспользовалась своим полным контролем над iPhone, чтобы незаконно ограничить возможности конкурентов и свободу покупательского выбора.

В иске отмечается что компания Applе подавляет разработки новых приложений и снижает привлекательность конкурирующих продуктов.

Apple предупредила о намерении решительно противодействовать иску и отвергла все обвинения в свой адрес.

В обширной жалобе, поданной в федеральный суд Нью-Джерси, заявлено, что Apple использовала ряд действующих правил для попытки "помешать инновациям" и "задушить" конкурентов.

Государство обвинило калифорнийскую компанию в препятствовании конкуренции со стороны фирм, предлагающих свои услуги, одновременно затрудняя пользователям iPhone опцию перехода на альтернативные операционные системы.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что компания Apple "подрывает развитие новых приложений, иных продуктов и услуг, которые могли бы ослабить зависимость пользователей от iPhone".