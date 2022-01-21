США обвинили белорусских чиновников в воздушном пиратстве

Власти США выдвинули обвинения в сговоре с целью воздушного пиратства против четырёх белорусских чиновников в связи с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолёта Ryanair в мае прошлого года.

Как сообщается на сайте Минюста США, обвинение предъявлено генеральному директору "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам КГБ Беларуси, фамилии которых не называются, приводится только имя и отечество одного из них – Андрей Анатольевич.

По версии американских властей, обвиняемые сфабриковали информацию о взрывном устройстве на борту, чтобы получить контроль над рейсом, летевшим из Афин в Вильнюс. Они заставили экипаж отклониться от курса и сесть в Минске, чтобы белорусские власти могли задержать летевшего этим рейсом белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу.

Подобный сговор не только нарушил международные нормы и уголовное законодательство США, но потенциально поставил под угрозу жизни невинных пассажиров, отметили в ведомстве. В США обвиняемым грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В Минюсте США утверждают, что Чуро лично сообщил сотрудникам диспетчерской службы о ложной угрозе взрыва на борту ещё до того, как самолёт вылетел из Афин, и дал указание проинструктировать пилота посадить лайнер в Минске. По версии обвинения, Олег Казючиц приказал белорусским авиадиспетчерам сфальсифицировать отчёты об инциденте. Один из сотрудников КГБ участвовал в передаче ложной информации о бомбе, руководил переговорами из диспетчерского пункта и сообщал о развитии ситуации другому сотруднику КГБ, говорится в сообщении министерства юстиции США.

Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске самолёт, ещё летом уехал из Беларуси и дал показания польским властям. Он заявил, что в момент происшествия авиадиспетчерская служба минского аэропорта находилась под контролем сотрудника КГБ.

В декабре польские власти опубликовали аудиозапись разговора диспетчера минского аэропорта и пилота самолета Ryanair. На записи слышно, что диспетчера консультирует по-русски третий человек.