США объявили о морской блокаде иранских портов с 13 апреля

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что блокада морского трафика в иранские порты начнётся 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 по Москве).

Согласно заявлению, ограничения коснутся всех судов независимо от страны, если они направляются в иранские порты или покидают их в Персидском и Оманском заливах. Проход через Ормузский пролив в порты других стран США ограничивать не планируют.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале морской блокады и поручил военно-морским силам блокировать суда, а также выявлять и задерживать в международных водах те, которые платили Ирану пошлину за проход через пролив.

Решение принято после провала переговоров США и Ирана в Исламабаде 11 апреля. Стороны не договорились по ключевому вопросу – ядерной программе Тегерана.

По данным The Wall Street Journal, в Белом доме обсуждают дальнейшие шаги – от возобновления ограниченных ударов по Ирану до более масштабной военной операции, но последний вариант считается менее вероятным из-за риска затяжного конфликта.

Источники издания отмечают, что администрация Трампа также рассматривает вариант краткосрочной блокады с последующей передачей части ответственности за безопасность судоходства союзникам.

На фоне эскалации цена нефти Brent вновь превысила 100 долларов за баррель.

Одновременно Израиль, армия которого принимала участие в боевых действиях против Ирана вместе с США, усиливает военную готовность. Начальник Генштаба Эяль Замир приказал привести ЦАХАЛ в повышенную боевую готовность, ускорить обновление списка целей в Иране и подготовиться к возможному развитию конфликта сразу на нескольких направлениях.

В израильской системе безопасности считают, что провал переговоров США и Ирана показывает углубление разногласий между сторонами и сокращает шансы на дипломатическое решение. На политическом уровне израильская сторона довольна жёсткой линией американской делегации в Пакистане, но не была удивлена провалом переговоров.