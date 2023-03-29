США объявили о наращивании выпуска орудий и боеприпасов

Ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах вырастет до конца этого года вдвое и составит 24 000. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, через пять лет производство таких снарядов вырастет в шесть раз. Гейб Камарилло сделал это заяление в среду.

Пентагон потратит примерно $1,45 миллиарда долларов для модернизации производственных мощностей, на которых выпускают снаряды. Поставлена задача улучшить снабжение украинской армии и пополнить складские запасы для нужд американской армии.

Как сообщает издание Defense One, армия США также наращивает производство противотанковых ракет Javelin и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS). В частности, производство Javelin вырастет более чем вдвое - до 330 в месяц, а производство пусковых установок удвоится до 41 в месяц.

Растёт и производство противотанковых переносных комплексов Javelin и установок ракетных систем залпового огня GMLRS, рассказал Гамарилло.

В целом, США инвестируют более $2 миллиардов долларов в производственные мощности по выпуска орудий и боеприпасов. Выделяемые в ускоренном режиме средства - это часть 15-летнего плана на сумму $18 миллиардов для модернизации государственных предприятий.