США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 175 миллионов

Очередной пакет американской помощи Украине включает боеприпасы для ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запасные части, вспомогательную технику, услуги, обучение и транспорт. Об этом информирует Русская служба "Голоса Америки".



"Пока Россия не прекратит эту войну, остановив свои жестокие нападения и выведя свои войска из Украины, Соединенным Штатам крайне важно продолжать возглавлять созданную нами коалицию из более чем 50 стран, решительно поддерживающих Украину", – заявил в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен.



По его словами, если Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности, то это будет один из последних пакетов помощи Украине в сфере безопасности, которые США смогут предоставить.



Блинкен подчеркнул, что помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам национальной безопасности США и способствует глобальной стабильности во всем мире. "Нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры для незамедлительного выделения средств на обеспечение национальной безопасности", заявил Блинкен.

В среду президент Джо Байден обратился к республиканцам в Конгрессе с призывом о выделении новой военной помощи Украине, предупредив, что победа России над Украиной приведет к тому, что Москва сможет напасть на союзников по НАТО.



"Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится, – подчеркнул Байден, добавив, что Путин может напасть на союзника по НАТО и тогда "американские войска вступят в бой с российскими".