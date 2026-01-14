США объявили о переходе ко второму этапу плана Трампа по Газе

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф от имени Дональда Трампа объявил о начале второго этапа плана по завершению войны в секторе Газа. Об этом он сообщил в соцсети X.

Новый этап предусматривает создание переходной администрации, запуск процесса демилитаризации и восстановление сектора Газа. США ожидают от группировки ХАМАС (признана террористической в США, Евросоюзе и Израиле) полного выполнения обязательств в рамках соглашения, включая возвращение тела последнего погибшего израильского заложника.

"Невыполнение этих требований повлечет за собой серьезные последствия", – заявил спецпосланник США.

Израиль и ХАМАС в октябре 2025 года согласились на прекращение огня и приняли мирный план администрации Трампа. Первый этап предусматривал обмен всех живых и погибших израильских заложников из сектора Газа на палестинских заключённых. Второй этап, в частности, предполагает разоружение ХАМАС.

По данным The Times of Israel и The Wall Street Journal, ХАМАС отказывается от разоружения и сосредоточен на восстановлении военного потенциала. В ответ, по данным источников, Армия обороны Израиля разработала планы новой наземной операции в секторе Газа, которая может начаться в марте, но только при поддержке США.

В секторе Газа остается один заложник – Ран Гвили, убитый 7 октября 2023 года и вывезенный в сектор. После решения Вашингтона перейти ко второму этапу родители заложника переговорили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как отмечается в заявлении семьи Гвили, премьер подтвердил, что возвращение Рана Гвили остается главным приоритетом.

Катар, Турция и Египет, выступающие посредниками в переговорах, приветствовали создание палестинского технократического комитета по управлению сектором Газа во главе с представителем Палестинской автономии Али Шаатом. В совместном заявлении отмечается, что этот шаг может способствовать стабилизации ситуации и улучшению гуманитарного положения в секторе.

Больше новостей Радио Свобода: