США объявят о новом пакете помощи Киеву на два миллиарда долларов

Министерство обороны США в пятницу объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома.

Средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на закупку ракетных пусковых установок и ракет "Хоук", а также двух типов ракет для ЗРК "Пэтриот".

По сведениям источников агентства, в рамках нового пакета помощи Украина получит противорадиолокационные ракеты типа Pac-3 и ракеты с усовершенствованной системой наведения GEM-T, которые обладают улучшенными характеристиками для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника.

Американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности "Хоук" способен поражать не только самолеты, но и крылатые ракеты. К 2002 году США постепенно заменили его на более современные системы, но он продолжает оставаться на вооружении целого ряда стран. По данным из открытых источников, всего было произведено 1700 таких комплексов.

Объявление о новом пакете будет сделано на фоне заявлений военных аналитиков о начавшемся контрнаступлении Украины, которое готовилось на протяжении последних нескольких месяцев.

Противовоздушная оборона является одним из приоритетов для Украины, противостоящей практически ежедневным ракетным ударам российской армии. Кроме того, Киев нуждается в обеспечении прикрытия своих сил от российской авиации в ходе контрнаступления.

В то же время издание Politico со ссылкой на беседы с высокопоставленными представители администрации США пишет, что дальнейшая американская помощь Украине, а также международная репутация президента Джо Байдена напрямую зависят от того, насколько успешным окажется украинское контрнаступление.

По мнению собеседников издания, если это наступление остановится или потерпит провал, военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, прекратится и начнутся поиски дипломатического решения.

Ранее Politico сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают как один из возможных сценариев развития событий переход военного конфликта в замороженную стадию на годы или даже десятилетия. По мнению источников издания, этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учётом того, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение, а украинское контрнаступление, вероятнее всего, не нанесёт смертельного удара России, говорится в статье.