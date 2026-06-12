Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства, которые, по словам ведомства, свидетельствуют о "долгосрочном" финансировании правительством США более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах. В этих лабораториях проводятся исследования биологических патогенов, некоторые из которых опасны.

"В число этих биологических лабораторий входят лаборатории в Украине, которые могут оказаться под угрозой из-за продолжающейся российско-украинской войны", – говорится в заявлении Управления директора Национальной разведки, опубликованном 12 июня.

Согласно сообщению, "ранее разведывательное сообщество предупреждало, что финансируемая США биологическая лаборатория в Украине, вероятно, хранит опасные патогены и остается уязвимой для угроз со стороны России – таких как атаки, захват или повреждение".

Этот необычный шаг Тулси Габбард был сделан всего за несколько дней до ее ухода с поста директора Национальной разведки. Причины, по которым Габбард опубликовала эти данные, остались неясными, как и то, содержат ли они новую или сенсационную информацию.

В течение многих лет в рамках так называемой "Программы совместного уменьшения угрозы" правительство США финансировало меры по обеспечению безопасности исследовательских программ времен холодной войны – в основном связанных с советскими разработками в области биологического и химического оружия. Некоторые из этих унаследованных советских объектов находились в Киеве, Тбилиси и других местах на территории бывшего Советского Союза.

Администрация Трампа уже несколько месяцев изучает американские архивы и документы, касающиеся биолабораторий, финансируемых Вашингтоном. Это процесс начался после введения запрета на федеральное финансирование так называемых исследований "gain-of-function" – они включают модификацию организмов для усиления их биологических функций – в странах вроде Китая, где, по мнению США, контроль за такими работами недостаточен.

Различные ведомства правительства США, такие как Минобороны, давно финансируют зарубежные лаборатории, которые занимаются исследованиями заболеваний.

По мере ухудшения отношений России с Западом Москва все чаще обвиняет США в финансировании биолабораторий, якобы направленных на разработку потенциального биологического оружия. Эти обвинения на протяжении многих лет подпитывали конспирологические теории, которые правительство США неоднократно пыталось опровергнуть.

Вашингтон является участником Конвенции о запрещении биологического оружия 1975 года.