США отправят Украине новые гаубицы и снаряды для HIMARS

Соединённые Штаты в среду объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

Это 37-й по счёту пакет военной помощи США Украине с августа 2021 года - говорится в сообщении Пентагона.

Помимо прочего, он содержит дополнительные снаряды для систем залпового огня HIMARS, гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним, миномётные снаряды, противотанковые средства, авиационные ракеты Hydra-70, стрелковое оружие и боеприпасы, тягачи и прицепы для транспортировки тяжёлой техники, запчасти.

"Соединённые Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя", – говорится в сообщении.

Также в среду стало известно, что послы стран Европейского Союза в среду согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины. Принципиально выделение 1 миллиарда евро на эти цели было согласовано раньше, однако несколько недель шли споры о технических вопросах. О договорённости сообщило председательство Швеции в Совете ЕС. Схема совместных закупок является частью более широкого плана ЕС по отправке в Украину миллиона артиллерийских снарядов и ракет в течение следующих 12 месяцев.