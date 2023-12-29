США выразили солидарность с Польшей в связи с пролётом ракеты

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл в пятницу телефонный разговор с госсекретарем Польши, главой Бюро национальной безопасности Яцеком Севьерой.

Салливан выразил солидарность Соединенных Штатов с Польшей в связи с сообщениями о ракете, проникшей в польское воздушное пространство, сообщил "Голос Америки".



Советник президента США пообещал польскому руководству по мере необходимости "любую техническую помощь" и сообщил Севьеру, что Байден пристально следит за развитием последствий инцидента.



Яцек Севьера поблагодарил США за поддержку.



В ночь на пятницу Россия совершила одну из самых массированных атак по украинской территории, выпустив 158 беспилотников и ракет. Одна из ракет, согласно данным польского командования, залетела на 40 км вглубь воздушного пространства Польши и находилась там около 3 минут. Позднее, эту информацию подтвердил генерал Веслав Кукула, начальник генерального штаба польских вооруженных сил.

По итогам опасного инцидента генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в социальной сети X (ранее Твиттер):

"Я говорил с [польским] президентом Анджеем Дудой об инциденте с ракетой в Польше. НАТО солидарна с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией, и мы будем поддерживать контакт по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность".