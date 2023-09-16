США передали Украине 3D-принтеры для печати запчастей к технике

Украина получила от США промышленные 3D-принтеры для печати запчастей к технике, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заместителя Министра обороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланта.

По его словам, принтер по размерам соответствует грузовой машине. Обучение работе с ним украинские военные уже завершили, сами принтеры были доставлены в Украину в августе.

"Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли бы изготовить в обычных условиях", – сказал Лапланте.

Как сообщает издание Defencescoop, ВСУ используют 3D-принтеры, например, для оперативного изготовления быстро изнашивающихся деталей американских гаубиц М777.