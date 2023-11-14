США поддержали Центр расследования преступлений России в Украине

Международный центр по расследованию российской агрессии против Украины (ICPA) получил от США помощь в размере 1 миллион долларов. Центр, базирующийся в Гаага, был создан при поддержке Еврокомиссии.

Соединенные Штаты, как и прежде, сотрудничают с Украиной и международным сообществом, стремясь привлечь к ответственности тех, кто повинен в преступлениях, совершенных в Украине, отмечается в заявлении Госдепартамента, распространенном 14 ноября.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер вновь подчеркнул непоколебимую приверженность Вашингтона защите территориальной целостности и суверенитета Украины, а также стремление США к осуществлению правосудия в отношении тех, кто несет ответственность за преступления против Украины и ее народа, сообщает Русская служба "Голоса Америки".

Прокуроры из ряда стран, в том числе из США, уже сотрудничают в рамках ICPA, обеспечивая формирование доказательной базы и проведение надежных и независимых расследований, констатировал Миллер.