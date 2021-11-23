США поставят на рынок часть стратегических запасов нефти

Президент США Джо Байден во вторник объявит о направлении на рынок части стратегических нефтяных запасов. В Вашингтоне рассчитывают, что эта мера поможет снизить мировые цены на газ в преддверии Рождественских каникул, сообщает CNN.

Министерство энергетики США поставит на рынок 50 миллионов баррелей нефти. Но ожидаемый эффект этого шага может оказаться недостаточным, так как нефть появится на рынке, по всей вероятности, не ранее середины или конца декабря.



В 2019 году внутреннее суточное потребление нефти в США составляло примерно 20,5 миллионов баррелей, а в 2020-м - 18,1 миллионов баррелей. Таковы данные Управления энергетической информации США. На показатели 2019 года сильно повлияла пандемия COVID-19.



Выпуск на рынок 50-ти миллионов баррелей нефти запланирован Вашингтоном в координации с Китаем, Индией, Южной Кореей и Великобританией. Официальные источники полагают, что скоординированные усилия могут иметь большее значение в попытке снизить мировые цены на газ.