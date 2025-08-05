США потребуют крупные залоги от соискателей виз из некоторых стран

Соединенные Штаты будут взимать залог до 15 тысяч долларов с соискателей туристических и бизнес-виз с тем, чтобы гарантировать их отъезд из США до истечения срока действия выданных документов. Об этом в понедельник объявил Госдепартамент.

От получателей виз будет требоваться от 5 до 15 тысяч долларов, которые им будут возвращены при выезде из Соединенных Штатов. Размер залога определят работники американских консульств. Ожидается, что в среднем он будет составлять 10 тысяч долларов. Это правило, как отмечается, будет применяться в отношении стран, чьи граждане регулярно массово нарушают сроки пребывания в США, а также стран, чьи процедуры проверки при выдаче документов считаются неадекватными. Ещё одно основание для залога связывается с интересами внешней политики.

В официальном извещении Госдепартамента не приводится списка стран. Как пишут СМИ, в него могут быть внесены Чад, Эритрея, Гаити, Мьянма, Йемен, Джибути, Бурунди, Того.

Данное решение рассматривается как часть усилий администрации президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. В июне Трамп издал указ о частичном и полном запрете въезда в Соединенные Штаты граждан 19 стран, исходя из соображений национальной безопасности. По оценке министерства кнутренней безопасности, в 2023 году 500 тысяч иностранцев остались в стране после истечения срока действия их виз.

Новое правило вступит в силу 20 августа.