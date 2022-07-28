США предлагают $10 млн за информацию о Пригожине и "фабрике троллей"

Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах. В таком вмешательстве ранее обвиняли российские власти и связанных с ними людей и компании.

Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента, вознаграждаться будет информация, которая будет способствовать идентификации лиц и структур, участвовавших во вмешательстве в выборы, определению их местонахождения, а также информация, которая позволит помешать будущим попыткам вмешательства.

В сообщении прямо говорится, что власти США ищут информацию о предпринимателе Евгении Пригожине и Агентстве интернет-исследований (известном "фабрика троллей"), предположительно с ним связанным. Их обвиняют в США во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В сообщении сказано, что Пригожин финансировал агентство и связанные с ним структуры через свои компании. Перечислены также около 10 российских граждан, предположительно участвовавших в деятельности "фабрики троллей".