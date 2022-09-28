США предоставят Украине ещё 18 ракетных комплексов HIMARS  

США объявили в среду о предоставлении нового пакета вооружений для Украины на сумму 1,1 миллиарда долларов. Согласно заявлению Пентагона, в него войдут 18 высокоточных ракетных комплексов HIMARS и боеприпасы к ним, 150 единиц бронетехники, 150 тактических транспортных средств для буксировки, а также системы защиты от беспилотных летательных аппаратов иранского производства, которые Россия использует в последнее время на поле боя.

Как отмечает агентство AFP, с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Соединенные Штаты Америки предоставили украинским войскам помощь на общую сумму свыше 16 миллиардов долларов.

Командование Вооружённых сил Украины, иностранные разведки и военные эксперты неоднократно отмечали, что ракетные комплексы HIMARS, которые поставляются украинской армии с конца июня, существенно влияют на ход боевых действий. Украинские власти заявляют, что для окончательного перелома в войне им требуются ещё как минимум 200 таких систем.