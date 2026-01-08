США прекращают участие в 66 международных организациях

Президент США Дональд Трамп вечером 7 января подписал указ о выходе страны из 66 международных организаций, в том числе 31 структуры ООН. В тексте указа, опубликованного на сайте Белого дома, говорится, что участие США в их деятельности противоречит интересам Соединённых Штатов. Решение принято после консультаций с госсекретарём и кабинетом в соответствии с указом, подписанном в феврале прошлого года.

Организации, отказ от участия в деятельности которых предписан указом Трампа, занимаются в том числе вопросами борьбы с изменениями климата, продвижения демократии и прав человека, борьбой с так называемыми гибридными угрозами. Некоторые из них не ведут активной деятельности и существуют де-факто только на бумаге, другие считаются ключевыми в тех или иных отраслях.

В частности, предполагается прекращение работы США в рамках Венецианской комиссии Совета Европы, которая предоставляет экспертизу законодательства в части верховенства права, конституционного правосудия, законодательства о правах человека и тому подобное. В частности, выводами комиссии как правило руководствуются страны-кандидаты на вступление в ЕС, в том числе Украина.

Также США отказываются от участия в рамочной конвенции ООН по изменениям климата, которая считается ключевым международным соглашением в этой сфере. Соединённые Штаты - первая страна мира, заявившая о намерении выйти из конвенции. Также США отказываются работать в структурах ООН, целью которых заявлена борьба с дискриминацией женщин, с Фондом населения ООН, Фондом демократии, Альянсом цивилизаций и рядом структур ООН. Администрация Трампа и её сторонники утверждают, что многие из организаций, действующих под эгидой ООН, продвигают так называемую глобалистскую, леволиберальную повестку, противоречащую политическим позициям нынешней администрации и - как она утверждает - национальным интересам США. Ранее Трамп уже прекратил или сократил финансирование многих структур ООН и подвергал критике саму организацию. В ООН пока не прокомментировали указ президента США.



