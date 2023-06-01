США прекратили обмен данными с РФ по договору о СНВ-3

С 1 июня США прекращают передавать России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ). В заявлении Госдепартамента США отмечено, что это решение принято в связи с приостановкой участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Госдепартамент подчёркивает, что обмен такой информацией проходил в рамках договора, но Россия отказалась участвовать в двусторонней консультативной комиссии, которая должна была достичь взаимных договорённостей по этому вопросу. "США не будут предоставлять телеметрическую информацию в одностороннем порядке", заявлено американской стороной.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Этот договор пришел на смену СНВ-I, срок действия которого истёк в декабре 2009 года, и Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года.

Договор был в 2021 году продлён на 5 лет по взаимной договорённости сторон. 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Свои действия он обосновал политикой США в отношении России, в особенности поддержкой Вашингтоном Украины. Путин также подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в нём будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции (при этом договор был подписан именно с США, без участия других стран). 1 марта Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

Агентство ТАСС обратило внимание на то, что наряду с прекращением обмена информацией, США отзывают визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций на американской территории.