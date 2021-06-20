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США применят санкции, когда будут уверены, что они достигнут цели

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Администрация Джо Байдена готовится ввести дополнительные санкции против России за отравление находящегося в заключении оппозиционного лидера Алексея Навального. Об этом соообщил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью телеканалу CNN Салливан сказал, что Вашингтон не собирается отказываться от применения ответных действий на кибератаки, вмешательство в избирательную кампанию или дело Навального - когда речь идёт о вредоносных действиях России.

Советник по национальной безопасности США отметил, что санкции будут введены, когда в администрации будут уверены, что они достигнут цели. Это относится и к дополнительным санкциях за использование химического оружия, подчеркнул Джейк Салливан.

Заявление Салливана сделано через несколько дней после того, как президент США Джо Байден провёл в Женеве трёхчасовую встречу с приезидентом России Владимиром Путиным. Оба лидера оценили состоявшуюся встречу в целом как позитивную, но без каких-либо крупных сдвигов в позициях сторон. Телеканал CNN обращает внимание на слова Байдена о том, что прогресс в отношениях с Россией может стать заметным позднее, когда проявятся результаты дипломатических усилий Вашингтона.

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