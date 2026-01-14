США приостановят выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию

Госдепартамент США принял решение приостановить выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на соответствующую служебную записку.

По данным телеканала, среди стран, попавших под ограничения, помимо России – Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила эту информацию в X.

Новая норма вступит в силу 21 января на неопределенный срок.

По словам представителя Госдепартамента Томми Пигготта, мера связана с тем, что власти США пересматривают свои процедуры по проверке заявителей. Ограничение будет действовать пока ведомство "пересматривает процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые могли бы получать социальные и государственные пособия".

"Государственный департамент воспользуется своими давними полномочиями, чтобы признать потенциальных иммигрантов непригодными для иммиграции, поскольку они станут обузой для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа", – пояснил Пиготт.

В ноябре Госдепартамент уже направил консульским представительствам по всему миру телеграмму, в которой предписывалось отказывать в выдаче иммиграционных виз заявителям, которые, по мнению проверяющего, могут стать зависимы от государственных пособий.