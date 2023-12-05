США призвали Израиль не допускать жертв среди мирного населения Газы

Боевые действия израильской армии в секторе Газа приводят к новым жертвам, сообщает Reuters. Администрация Джо Байдена старается оказывать давление на своего союзника, убеждая Израиль свести к минимуму потери среди гражданского населения на юге сектора Газа. В качестве средства давления Вашингтон даёт понять, что допускает сокращение военной поддержки Израилю, обращает внимание Reuters.

Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен публично призвали Израиль к ведению наступательных действий с "хирургической точностью" - чтобы не допустить потерь среди гражданского населения, подобных тем, которые имели место во время операции на севере сектора.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова заявил, что после войны сектор Газа должен остаться под контролем израильской армии, пишет Би-би-си.

На пресс-конференции во вторник Натаньяху снова повторил, что сектор Газа должен быть демилитаризован. По его словам, "единственная сила, которая может это обеспечить — это Армия обороны Израиля. Никакая иностранная сила за это отвечать не сможет. Я не готов закрыть глаза и принять какое бы то ни было иное предложение", — цитируют израильского премьера различные СМИ.

Реагируя на призывы дружественных Израилю государств, пытающихся подтолкнуть Израиль к досрочному завершению войны, Нетаньяху подчеркнул:

"Единственный способ закончить эту войну, и закончить ее быстро — это применить сокрушительную силу в отношении ХАМАС. Сокрушительную силу, чтобы уничтожить его", — сказал премьер-министр Израиля.

В городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, как сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ, идут самые ожесточенные бои с начала наземной операции.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви заявил об окружении Жан-Юниса и начале третьего этапа наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Одновременно, по его словам, военные стремятся развить успех и в северной части анклава.

Сообщается и о продолжении ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ сообщил об уничтожении Израилем 500 тоннелей ХАМАС, а также командного пункта в Джабалии, городе на севере сектора Газа.

Общее число погибших с начала операции в Газе военнослужащих Израиля составляет 80.

Число погибших в Газе с начала войны приближается к 16 тысячам. По данным Министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, жертвами боевых действий стали 15 900 человек.

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