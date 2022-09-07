США призвали Россию прекратить практику "фильтрации" в Украине

Совет безопасности ООН в среду обсуждает ситуацию в Украине. В центре внимания на этом заседании - вопрос о так называемой фильтрации украинских граждан на оккупированных российскими войсками территориях и о выезде граждан Украины, в том числе детей, в Россию - Киев говорит о насильственном перемещении и депортации, Москва настаивает на том, что речь идёт о добровольной "эвакуации".

В преддверии заседания Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором осудил практику так называемой фильтрации и насильственного перемещения украинских граждан на российскую территорию. По словам представителя Госдепартамента, фильтрацию курируют чиновники Администрации президента России. По данным представителей США, украинцы, которые в ходе "фильтрации" признаются неблагонадёжными, отправляются в тюрьмы в России. Белый Дом призвал Россию немедленно прекратить практику "фильтрации".

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о насильственном вывозе в Россию более 1,5 млн жителей Украины. Очевидно, в это число включены все граждане Украины, которые пересекли российскую границу после начала войны.

Сами граждане, столкнувшиеся с практикой "фильтрации", и независимые журналисты и наблюдатели подтверждают существование так называемых фильтрационных пунктов или лагерей - как правило на территориях, подконтрольных поддерживаемым Россией сепаратистами.

На территории России украинские граждане, как правило, не лишены свободы передвижения и могут при желании и при наличии возможности покинуть страну. Особую обеспокоенность Украины и стран Запада при этом вызывает судьба вывезенных с территории Украины детей, оставшихся без попечения родителей - сообщается о многочисленных случаях, когда над ними оформляли опеку граждане России.

Выступившая на заседании представитель ООН по политическим вопросам Роузмари ДиКарло заявила, что в ближайшее время в Донецкую область отправится группа экспертов для установления фактов, связанных с гибелью десятков украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Москва и Киев обвиняют друг друга в гибели пленных.

Представитель ООН назвала доказанными сообщения о фильтрационных операциях и заявила о необходимости доступа международных гуманитарных организаций ко всем украинцам, содержащимся в России в лагерях беженцев или лишённым свободы, включая военнопленных.