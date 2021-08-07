США призвали своих граждан в Афганистане покинуть страну

С авиабазы США в Катаре вылетели в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress. Число самолётов не называется. Как сообщило британское издание "Таймс", авиаудары наносятся по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.



Пентагон активизирует авиарейды не только для остановки наступления талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам, отмечает "Таймс".

Соединенные Штаты и Великобритания в субботу опубликовали рекомендации для своих граждан, находящихся в Афганистане. Вашингтон и Лондон призывают своих граждан покинуть Афганистан коммерческими авиарейсами, сообщает "Голос Америки".

"Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены, - говорится в заявлении посольства США в Кабуле.

В нескольких городах Афганистана продолжаются бои. В пятницу талибы захватили Зарандж, столицу провинции Нимруз, что стало первым захватом административного центра провинции с момента начала вывода иностранных войск.