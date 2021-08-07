Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США призвали своих граждан в Афганистане покинуть страну

Антиправительственные формирования на КПП у въезда в Герат, 5 августа 2021

С авиабазы США в Катаре вылетели в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress. Число самолётов не называется. Как сообщило британское издание "Таймс", авиаудары наносятся по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

Пентагон активизирует авиарейды не только для остановки наступления талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам, отмечает "Таймс".

Соединенные Штаты и Великобритания в субботу опубликовали рекомендации для своих граждан, находящихся в Афганистане. Вашингтон и Лондон призывают своих граждан покинуть Афганистан коммерческими авиарейсами, сообщает "Голос Америки".

"Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены, - говорится в заявлении посольства США в Кабуле.

В нескольких городах Афганистана продолжаются бои. В пятницу талибы захватили Зарандж, столицу провинции Нимруз, что стало первым захватом административного центра провинции с момента начала вывода иностранных войск.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG