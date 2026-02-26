США продлили срок для продажи зарубежных активов "Лукойла"

Соединенные Штаты продлили срок заключения сделок по продаже зарубежных активов нефтяной компании "Лукойл" до 1 апреля. Это следует из документа Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

Лицензия OFAC позволяет компаниям вести переговоры о покупке активов и проводить операции, необходимые для подготовки и оформления сделок с ними.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США замедляют продажу зарубежных активов "Лукойла", чтобы оказать давление на Россию в рамках мирных переговоров по Украине.

По словам собеседника Reuters, Минфин США продлил действие документа, чтобы способствовать "достижению соглашения, которое поддержит усилия президента Трампа по лишению России доходов, необходимых ей для поддержания военной машины". Источник добавил, что любая сделка требует, чтобы все вырученные от продажи активов "Лукойла" средства были заморожены на счете, находящемся под юрисдикцией США. По словам другого источника, сделка все еще может быть заключена независимо от мирного соглашения.

"Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы после введения санкций США в октябре 2025 года. Компания владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру, в том числе в США.

Интерес как активам "Лукойла" проявили несколько компаний, в том числе крупные американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, венгерская нефтегазовая компания MOL, а также бывший владелец Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр.