США продлили срок на разгрузку нефти из России без потолка цен

Танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, не попадут под действие потолка цен, который ранее договорились установить ЕС и США. Об этом говорится в разъяснениях министерства финансов США, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, уточнение Минфина призвано успокоить нефтяные рынки, поскольку поставки из российских портов на Балтийском море в страны Азии могут занять от 45 до 60 дней.
На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал,что в преддверии выборов в Конгресс США 8 ноября на фоне растущих цен на энергоносители, американские власти обсуждают более мягкие условия потолка цен на российскую нефть.
5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. По информации Bloomberg, только страны "Группы семи" (G7) и Австралия согласились соблюдать ограничения. Непосредственно потолок цен планируется определить ближе к моменту, когда начнется действие ограничений. По данным источника Reuters, предельную цену установят, исходя из "исторической" средней стоимости российской нефти в диапазоне 63–64 доллара за баррель. Сейчас российская нефть стоит около 75 долларов.
Москва заявляла, что не будет торговать нефтью по невыгодным для себя ценам.
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