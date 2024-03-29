США продолжат информировать Россию об угрозах терактов

Посол США в Москве еще раз напомнила о принципиальной позиции Соединенных Штатов в вопросе информирования о террористических угрозах.

Посол США в России Линн Трейси распространила официальное заявление, в котором еще раз выразила соболезнование в связи с трагедией, произошедшей в "Крокус сити холле" ровно неделю назад.

"Соединенные Штаты безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах. Мы помним, что именно Россия первой вышла на связь с США после терактов 11 сентября. Из собственного опыта нашей страны по борьбе с терроризмом у нас существует давняя политика “обязанности предупреждать”, которая позволяет нам делиться информацией, когда существует угроза для мирных граждан. Причем не только с союзниками, но и со странами, с которыми у нас могут быть глубокие разногласия, в том числе с Россией", заявила Линн Трейси.

"К сожалению, несколько российских официальных лиц исказили и публично отвергли полезность информации, которую правительство США передало российским службам безопасности в начале этого месяца относительно угроз со стороны “Исламского государства”, - заявила американский дипломат. - Факты таковы, что переданная российским властям письменная информация была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия".

Посол США подчеркнула, что Соединенные Штаты в течение многих лет "делились информацией об угрозах с российскими властями" и будут продолжать это делать. Американская сторона также продолжит "отвечать на запросы российского правительства" о помощи в расследовании теракта в "Крокус сити холле".

Линн Трейси выразила искреннюю надежду, что "российский народ сможет обрести мир и прийти в себя в течение следующих нескольких дней и недель, пока будут возвращаться силы для дальнейшей жизни", - говорится в заявлении посла США в России.