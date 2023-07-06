США протестуют против закрытия Англо-американской школы в Москве

Госдепартамент США выразил протест против решения российских властей объявить "иностранным агентом" Англо-американскую школу в Москве. Заявление опубликовано на сайте ведомства

В Госдепартаменте США назвали решение России "вопиющим" и напомнили, что школа работала в Москве с 1949 года и давала образование как детям иностранных дипломатов, так и росссиян.

"В течение 74 лет Соединенные Штаты и Россия признавали взаимный интерес в обеспечении доступа детям с обеих сторон к образованию без ненужных препон и преследований. Недавние действия российского правительства напрямую подрывают этот принцип", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Минюст России внес Англо-американскую школу в список организаций –"иноагентов" 30 июня. В ведомстве утверждали, что школа "осуществляла пропаганду ЛГБТ".

Ранее в апреле суд в Москве приостановил на 90 суток работу Англо-американской школы. По мнению суда, школа нарушала российские требования ведения образовательной деятельности. Преподавание в ней велось по международной программе.

Англо-американская школа в Москве была основана в 1949 году посольствами Великобритании, США и Канады для обучения детей дипломатов и других сотрудников посольств. Преподавание ведётся на английском языке по международной программе. Сейчас в ней учатся около 1200 детей от 4 до 18 лет. Как сообщает "Коммерсант", у 20% учеников русский язык является родным. Школа аккредитована Ассоциацией школ и колледжей Новой Англии (NEASC), Советом международных школ (CIS) и образовательным фондом "Международный бакалавриат".