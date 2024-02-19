США работают над поставками Украине ракет большой дальности

Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине ракет ATACMS большой дальности. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине ракеты ATACMS средней дальности. По словам собеседников телеканала, теперь США склоняются к поставке ракет большой дальности, которые позволили бы Украине наносить удары глубже по территории аннексированного Крыма.

Однако, как отмечает NBC News, вопрос о финансировании поставок оружия Украине все еще не решен. На прошлой неделе Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов. Пока неясно, примет ли этот законопроект Палата представителей, которую контролируют республиканцы.

Представители Министерства обороны сообщили NBC News, что у США ограниченный запас ракет ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину, если не будут выделены деньги для пополнения американских запасов.

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования поставок оружия Украине, США могут включить системы ATACMS дальнего действия в один из первых пакетов военной помощи. Собеседники телеканала также допустили, что США могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить запасы ATACMS.