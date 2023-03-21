США рассекретят материалы разведки о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, который обязывает разведывательные службы рассекретить как можно больше информации о происхождении COVID-19, в том числе о потенциальной связи между пандемией и лабораторией в китайском городе Ухань.

"Нам необходимо разобраться в происхождении COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии, — говорится в заявлении Байдена.

"Я разделяю цель Конгресса - обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID-19",- сказал Байден. Однако добавил, что вся информация не будет раскрыта, поскольку это может навредить национальной безопасности.

Пекин категорически отвергает возможность того, что утечка во время исследований в уханьской лаборатории могла спровоцировать глобальную пандемию.

Гипотеза о лабораторном происхождении появилась сразу после начала вспышки болезни в городе Ухань в Китае в 2019 году. Её сторонники отмечали, что в Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В нём, в частности, изучается вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу, вызывающему COVID-19.

В начале марта директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй в интервью каналу Fox News назвал утечку из китайской лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии COVID-19. По его словам, ведомство "уже довольно давно" считает это приоритетной версией.

Такую же версию рассматривает американское министерство энергетики, курирующее сеть научных лабораторий. Газета The Wall Street Journal отмечала, что два ведомства пришли к такой гипотезе независимо друг от друга.

Однако руководство органов здравоохранения и американское разведывательное сообщество по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, передался ли вирус случайным образом от зараженного животного или просочился во время исследований, проведенных в Уханьском институте вирусологии. Американская разведка в своём секретном докладе склоняется к тому, что сотрудники уханьской лаборатории не знали об утечке на момент начала пандемии.

Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.