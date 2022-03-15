США расширили санкционные списки в рамках акта Магнитского

Заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Юнус-Бек Евкуров включены в обновлённый санкционный список США. Всего в него вошли 14 человек, среди которых супруга белорусского президента Галина Лукашенко.

Помимо прочего, под ограничения попали начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, следователь Нурид Саламов и прокурор города Аргун Джабраил Ахматов. Они причастны к уголовному преследованию чеченского правозащитника Оюба Титиева в 2018 году.

Причиной введения санкций является нарушение прав человека данными лицами, говорится в сообщении Минфина США. Ограничения вводятся согласно акту Магнитского.

По данным проекта Castellum, за две недели Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. Общее их число превысило пять с половиной тысяч. Больше половины из них были введены в последние дни из-за российского вооружённого вторжения на территорию Украины. На втором месте по количеству санкций находится Иран, в отношении которого их на треть меньше - 3 616.